В Кремлі планували захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їм не вдалося.

Влада РФ уже провалила всі свої цілі, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Укрінформ".

"Важливо зазначити й не випускати з поля зору, як це (свою перемогу – ред.) визначали для себе росіяни. Вони вже програли - за своїм визначенням", - зауважила речниця адміністрації Байдена.

Вона пояснила, що в Кремлі планували захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їм не вдалося.

"Президент Путін не проведе маршу вулицями Києва. Вони не заволодіють територіальною цілісністю й суверенітетом цієї країни. Їм не вдалося розділити НАТО", - наголосила Псакі.

У цьому зв’язку речниця Білого дому підкреслила, що на нинішньому етапі США докладають зусиль, аби зміцнити позиції України за столом переговорів як шляхом посилення зброєю на полі бою, так і забезпеченням будь-яких потреб української сторони.

Як відомо, Джо Байден заявив у середу, що Сполучені Штати не виключають запровадження нових санкцій проти Росії та планують обговорити це питання з іншими країнами G7.

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