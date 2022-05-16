У генштабі сусідньої країни кажуть, що можливі "провокації" з боку України.

Вздовж українсько-білоруського кордону спостерігається активність військових РБ. У генштабі сусідньої країни кажуть, що такі дії спрямовані на "захист від українців та військ НАТО".

Про це пише "Радыё Свабода".

Мешканці Гомельської області помітили біля кордону бруствери, бетонні блоки та блокпости. Їх встановили на трасі Гомель-Чернігів за два кілометри від кордону з Україною. Там також стоять бронетранспортери.

ДАІ перевіряє документи та автівки людей, що прямують у бік кордону та до білоруських прикордонних сіл.

Мешканець Лоєвського району розповів журналістам, що донедавна поблизу сіл були замасковані танки, але їх прибрали.

Деякі військові залишили прикордонні райони. Це підтверджує мати одного з військовослужбовців, який служить у Слонімській механізованій бригаді. Понад місяць він провів на кордоні з Україною, у Брагінському районі, але вже повернувся до Слоніма.

"На їхнє місце тепер прийшли Сили спеціальних операцій", – сказала жінка.

Заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Ігор Король заявив про можливі загрози з боку України та країн НАТО. Він не виключає "провокації на кордоні".

"У Середземному морі та Балтиці створено ударну групу крилатих ракет. На жаль, крилаті ракети не є зброєю для оборони, це зброя в першу чергу для нападу. Дальність дії цих ракет дозволяє їм вести вогонь по території нашої країни", – зазначив він.

Король також заявив нібито про розташування батальйонних тактичних груп на кордоні, додавши, що "такого ще ніколи не було".

"Вони знаходяться на полігонах поблизу наших кордонів, вони повністю підготовлені, укомплектовані, мають запаси та готові діяти за призначенням", – сказав Король.

За його словами, поблизу кордону в напрямку Овруча розгорнулися "американські контрбатарейні станції", а "Україна зосередила близько 10 тис. військових проти Республіки Білорусь" у напрямку Рівного.

"Всі озброєні, всі з бойовою зброєю, тож можуть бути якісь провокації", – сказав заступник начальника генштабу РБ.

Участь Білорусі у війні проти України

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенка вдарити в напрямку Луцьк – Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

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