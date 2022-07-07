Росія не готувалася до тривалої війни і не здатна швидко мобілізувати резерви.

Росія звикла досягати цілей шантажем і терором. Головна мета ворога зараз – заморозити війну та отримати домовленості, які дозволять закріпити певний статус завоювань.

Про це пише Forbes.

"Росія не готувалася до тривалої війни і не здатна швидко мобілізувати резерви. Країна має тисячі танків і БМП на складах, але їх треба ремонтувати. Новим мобілізованим потрібна підготовка і злагодження, інакше від них не буде користі на фронті. Більшість підрозділів потребують перепочинку, ворог втрачає найбільш ефективні штурмові підрозділи – танкові дивізії, десант і морську піхоту. Росії потрібні перемовини, щоб виграти час на відновлення сил", - йдеться у статті.

Україна не готова до таких переговорів, бо вони невигідні.

"В день удару по ТЦ "Амстор" речник Кремля Пєсков заявив, що Україні треба скласти зброю, щоб "усе припинити". Це говорить про свідомість терору і про поспіх ворога. Росія впевнена, що шляхом залякування і воєнних злочинів можна впливати на Україну і Захід, тому використовуватиме ці методи й надалі. Доки триває війна, жодне місто України не може відчувати себе у цілковитій безпеці. Немає іншого способу убезпечити українські міста, окрім як перемогти ворога", - йдеться у матеріалі.

Як відомо, Зеленський неодноразово заявляв, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним: без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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