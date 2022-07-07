Загалом у Росії на початок війни було майже 7000 ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). З них майже половина – невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплексів "Точка-У".
Про це пише Forbes.
На першому етапі війни Росія здебільшого використовувала ракети типу "Калібр" (морського базування) і ракетні комплекси "Іскандер". Менше ракети Х-101 і кілька разів заявляла про застосування останньої своєї розробки – Х-47 "Кинджал".
"Оскільки Росія не розраховувала на тривалу війну, вона активно використовувала ці ракети, при тому, що їхній запас не був аж надто великим (2000–3000 одиниць). У травні з’явилися перші повідомлення про те, що Міноборони РФ починає шукати ракети "на стороні" – в Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах. Приблизно в цей самий час з’явилася інформація про перші застосування ракет Х-59. Це стара радянська ракета 80-х років, але достатньо точна. Кругове можливе відхилення вказане менше 10 м, але СРСР і Росія схильні перебільшувати реальну точність своєї зброї", - йдеться у статті.
Недоліком Х-59 є малий радіус дії – менше 300 км. Тобто її можна застосувати лише по прикордонних областях або в районі узбережжя Чорного моря. Також вона несе найменший заряд (до 300 кг) і не здатна зруйнувати великий об’єкт.
Альтернативою ракет типу "Калібр" на більшій відстані стали радянські Х-55 і їх сучасніша модифікація Х-555. Але ці ракети вже не можна назвати високоточними. Для них кругове відхилення становить 20–100 м.
"Також у цей час з’явилися перші підтвердження застосування Росією комплексів "Точка-У", які офіційно знято з озброєння в РФ. "Точка-У" – це взагалі зброя масового ураження. Вона здатна вражати живу силу на площі до 30 га залежно від типу боєголовки. До того ж відхилення ракети може становити до 250 м. Окрім цього, ракети до комплексів "Точка-У" зазвичай дуже старі і існує високий ризик того, що ракета взагалі не влучить у ціль. Тобто це дуже невибіркова зброя, яка завдає руйнувань на великій площі", - йдеться у статті.
Росія вже використала по Україні близько 3000 ракет. Скоріше за все, ракет "Калібр" та "Іскандер" у РФ залишилося небагато. Підтвердженням цьому є те, що Росія використовує не тільки старі і дешеві ракети, а й нові і дорогі. Зокрема протикорабельні ракети П-800 "Онікс" вартістю понад $1 млн за одиницю.
Окрім того, що це дорогі ракети, їх створено для зовсім інших цілей. Їх застосування по наземних об’єктах свідчить про те, що у росіян бракує більш дешевих ракет необхідної точності. Або ж Росія не встигає постачати ракети "Калібр" на Чорноморський і Каспійський флоти (звідки ними можна діставати до території України).
"Якщо у росіян справді закінчуються Х-101, "Калібри" і далекобійні ракети комплексів "Іскандер", то з дальністю понад 500 км лишаються тільки старі Х-55 і Х-22. Погана новина – цих ракет більше 2000 і їх може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань. А їхня неточність може призвести до жахливих наслідків", - йдеться у статті видання.
Раніше стало відомо, що Росія веде вогонь зі своєї артилерії та авіації та використовує старі протикорабельні ракети проти наземних цілей через нестачу високоточних боєприпасів.