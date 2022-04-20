На думку британської розвідки, нездатність Росії подавити спротив у Маріуполі і її нерозбірливі атаки є ознакою провалу стосовно швидкого досягнення цілей.

Українські сили продовжують відбивати численні атаки російських військ на сході України.

Про це повідомляє британське Міноборони у Twitter з посиланням на дані розвідки.

"Російські обстріли та удари на контрольній лінії Донбасу продовжують зростати, коли українці відбивають численні спроби просування російських сил", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що "здатність Росії добиватися прогресу продовжує наражатися на природні, логістичні і технічні проблеми, які досі їм заважають, як і опір високомотивованих українських Збройних сил".

"Нездатність Росії подавити спротив у Маріуполі і її нерозбірливі атаки, які завдають шкоди місцевому цивільному населенню, є ознакою провалу у досягненні їхніх цілей так швидко, як би вони хотіли", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині в результаті обстрілів загинуло троє людей, ще п'ятеро - отримали поранення.