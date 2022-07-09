"Слабоумие и отвага" окупантів – добриво для українського чорнозему, зазначають захисники.

Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади відправили до пекла чергову групу російських загарбників. Окрему увагу привернув шеврон "слабоумие и отвага" на плечі особового складу ворога.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

От так, через власне "слабоумие", виконуючи злочинні накази командирів, російські солдати удобрюють український чорнозем – пишуть захисники.

Ці окупанти більше не потурбують український народ.

Що відомо про втрати ворога

За більше ніж 4 місяці від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 37 тисяч своїх бійців. Лише за останню добу наші воїни ліквідували три сотні російських "туристів".

Як вже писав УНІАН, дані про загиблих росіян з відкритих джерел свідчать, що на війні проти України найчастіше гинуть російські вояки віком 21-23 років, переважно це вихідці з бідних регіонів Росії.

Зауважимо, що Росія офіційно не оголошувала мобілізацію з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте країна-агресор активно набирає бойовиків через центри зайнятості.

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