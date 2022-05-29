Також було знищено 2 артилерійські системи і 3 безпілотники.

Бійці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" за поточну добу знищили 39 російських загарбників.

Про це повідомляє ОК "Схід" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 29 травня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено склад з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, втрати ворога складають: особового складу – 39, БМП – 1, БТР – 1, ББМ – 5, артилерійських систем – 2, АТТ – 3, паливозаправників – 1 та БПЛА – 3.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що українські захисники за три місяці знищили близько третини сучасних російських танків.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області у ворожому глибокому тилу українські бійці влаштували засідку і знищили броньований "Тайфун" разом з особовим складом.

Нагадаємо, що у травні ЗСУ знищили щонайменше 400 російських солдатів, які намагалися переправитися через річку Сіверський Донець у Луганській області.

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