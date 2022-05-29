Знищений "Тайфун" був забитий окупантами, зазначили у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У Херсонській області у ворожому глибокому тилу захисники України зробили вдалу засідку і знищили броньований автомобіль окупантів КамАЗ "Тайфун" разом з особовим складом.

Засідку влаштували оператори Сил спеціальних операцій Збройних сил України - вийшли на дорогу, якої їздить російська військова техніка, замінували її ділянку, а потім дистанційно підірвали вибухівку, коли їхав "Тайфун", повідомило командування ССО у Facebook.

"…Ворожий КамАЗ "Тайфун", забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Ворогові вдалося взяти під контроль частину Херсонської області.

Пізніше вороги пішли у наступ на сході України. Захисники української держави давали гідну відсіч ворогу. Генштаб ЗСУ поділився, що станом на 29 травня на нашій землі вже знищили близько 30 150 супротивників.

Довідка УНІАН. КамАЗ "Тайфун" - російський універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності, основою якого є оригінальне шасі.

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