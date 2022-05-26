Спроби переправитися через річку Сіверський Донець стали одними з найсмертоносніших для російських окупантів.

Щонайменше 400 російських солдатів були знищені, переважно від артилерійських обстрілів, на переправі через річку Сіверський Донець на Луганщині.

Невдала спроба переправитися через річку, яка відбулася на початку травня, стала одним із найбільш смертоносних боїв цієї війни для російської армії, йдеться в матеріалі The New York Times.

Росіяни намагалися оточити українських військових у Сєвєродонецьку, але натомість самі потрапили в оточення, заблоковані річкою та українським фронтом.

"На березі річки після боїв залишилися підірвані танки, уламки понтонних мостів, купи обрізаних вибухами гілок, звисаючі з дерев шматки російської військової форми та тіла російських окупантів, деякі наполовину поховані в багнюці", - описує NYT ситуацію поблизу Білогорівки.

Оточення Сєвєродонецька стало найближчою метою російських військ. Але спроби росіян оточити українських військових на Сході просуваються важко після того, як Україна заблокувала один із основних шляхів просування, поблизу міста Ізюм.

За словами полковника Дмитра Кашенка, який командував контратакою на понтонному мосту, річка Сіверський Донець утворює природний бар'єр для просування російських окупантів, а придатних місць для створення понтонних переходів там небагато. "Росіяни хотіли якоїсь маленької перемоги. Спробували в Києві, пробували в Харкові і програли. Вони намагалися хоча б щось виграти", - зазначив Кашенко.

Росіяни кілька разів будували понтони на тій ділянці річки. Деякі переправи були знищені завдяки плавучим мінам. Зрештою, десятки російської бронетехніки та окупантів потрапили в пастку та були розбиті українською артилерією. Українці також завдали удару по військових, які брали участь у будівництві понтонів на дальньому березі. За словами Кашенко, знищення окупантів відбувалося, серед іншого, і за допомогою нових американських артилерійських гаубиць M777.

Частина ворогів зуміли врятуватися, перепливши річку. Рештки росіян, розкиданих по лісу, українці ще не зібрали. По лісу біля річки також розкидані продукти та особисті речі окупантів. Українські воїни знайшли посвідчення на медаль російського полковника за попередні бойові дії. Її назвали "нагородою за бойові досягнення".

Генерал Філіп Брідлав, колишній командувач об'єднаними силами в Європі, проводив порівняння між українською тактикою, спрямованою на знищення російської бронетехніки та військ з артилерії, та російськими бомбардуваннями міст і селищ.

"За великим рахунком Україна намагається вести маневрену війну, щоб повернути територію та перерізати шляхи постачання. Натомість Росія веде більше шліфувальну війну, спрямовану на виснаження", - сказав Брідлав.

Як повідомляв УНІАН, Білогорівка стала для російських окупантів другою Чорнобаївкою, Збройні Сили України кілька разів знищували понтонні переправи загарбників через Сіверський Донець.

Також, ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець поблизу Серебрянки. Росіяни планували здійснити передислокацію особового складу і важкої бронетехніки через понтонну переправу.

Вас також можуть зацікавити новини: