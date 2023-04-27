За добу ворог втратив сотні посіпак вбитими та пораненими, зазначили у прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

За минулу добу російські окупанти 35 разів атакували позиції українських захисників на Донецькому напрямку.

Про це у четвер, 27 квітня, повідомив начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону. "За минулу добу ворог 35 разів атакував позиції українських військових на Донецькому напрямку. Найбільше атак ворог здійснив на Мар’їнському напрямку - 10 разів, це був напрямок Олександрівка-Мар’їнка, також атакував в районі Пісок, Водяного та Крута Балка. Слід зазначити, що в районі Крута Балка штурмових дій не відбувалося вже близько двох місяців. Вчора ворог здійснив наступ в цьому напрямку, задіяв два танки і дві БМП", - сказав Дмитрашківський.

За його словами, один танк був знищений одразу, після цього було пошкоджено БМП, а вцілілі машини просто покинули поле бою.

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Речник також повідомив, що за минулу добу ворог втратив близько 200 осіб вбитими та пораненими.

"В операційній зоні Донецьк було приземлено шість БПЛА, знищено 25 одиниць військової техніки. Також в полі зору в районі Вугледара з’явилися 155 і 40 бригади морської піхоти. До 40 бригади були направлені резерви у вигляді 1 танкової роти, але ворог не намагається штурмувати позиції, маючи досвід, який отримали від наших воїнів в лютому, і весь цей час вони відновлювалися після цих втрат", - розповів Дмитрашківський.

Він додав, що ворог намагається проводити штурмові дії з району Ясинуватої - з цього району також дуже давно не було штурмових дій.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Вранці 27 квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворог намагався наступати на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках, й було відбито понад 50 атак.

Як писав УНІАН, раніше в Силах оборони Таврійського напрямку повідомляли - поки не бачать ознак того, що ворог готується до чергового наступу в районі Вугледара.

Варто зазначити, що супротивник вже зазнав дуже серйозних втрат на нашій землі. Загальні втрати росіян становлять 188920 окупантів. Крім того, знищено багато ворожої техніки, у тому числі 3694 танків.

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