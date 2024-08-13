40-річний політик є ветераном АТО.

Народний депутат України Роман Костенко відправився у "відрядження" на територію Російської Федерації.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він опублікував відео з російсько-українського кордону, де звернувся до спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука. "Я зараз перебуваю перед Російською Федерацією. Вибачте, що без дозволу, але все-таки піду туди з нашими Силами оборони, а потім уже напишу заяву про відрядження", - сказав нардеп.

Стефанчук відповів в коментарях, що туди можна і без відрядження. "Бережіть себе. Повернетесь, все оформимо", - додав він.

Відео дня

Нагадаємо, 40-річний Роман Костенко є народним депутатом від партії "Голос" та секретарем парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Він воював у російсько-українській війні з квітня 2014 року по травень 2019, а також брав участь в обороні Миколаєва й визволенні Снігурівки.

Бої на території Росії

Українські війська перетнули кордон з РФ 6 серпня. Росія вже визнала втрату контролю над 28 населеними пунктами Курської області. На території регіону, як і в Бєлгородській та Брянській областях, ввели режим "КТО".

Вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українська армія контролює близько 1000 квадратних кілометрів російської території.

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