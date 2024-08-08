Російські військові проігнорували попереджувальні сигнали про напад.

Начальник російської армії Валерій Герасимов стикається зі зростаючою критикою після початку найбільшого вторгнення на російську територію українських військ.

За словами людини, близької до Кремля, Герасимов і вищі чиновники проігнорували попередження розвідки про те, що українські солдати збираються біля кордону із західною Курською областю Росії, за два тижні до початку наступу, пише Bloomberg.

Ніхто не поінформував про це президента Володимира Путіна. Оборонні сили всередині Росії були захоплені зненацька і практично не чинили опору українському наступу.

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Хоча Герасимова навряд чи буде знято з посади в короткостроковій перспективі, терпіння в Кремлі з приводу його керівництва військовими діями закінчується, сказало джерело Bloomberg.

Бої в Курській області - деталі

Український прорив у Курськ стався, коли бої вздовж лінії фронту на сході та півдні України зайшли в глухий кут, незважаючи на те, що російські війська останнім часом домоглися деяких успіхів.

За даними американського Інституту вивчення війни, у середу українські війська просунулися на 10 кілометрів до Курська на тлі триваючих механізованих наступальних операцій.

Напередодні Путін викликав Герасимова та інших високопоставлених чиновників у сфері оборони і безпеки на нараду.

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