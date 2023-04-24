Влада РФ має показувати своєму народу якусь "перемогу", зазначив очільник ГУР Міноборони.

Російські загарбники запекло б’ються за місто Бахмут Донецької області, оскільки це єдине місце, де у них хоч щось вдається.

Обдуреному російському суспільству треба показати якусь "перемогу", розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Це (Бахмут - Ред.) єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх… Це єдине місце, де в них хоч щось вдається. Крім того, туди додається те, що свого часу Пригожин (ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин - Ред.) заявив, що він Бахмут візьме. Він би вже і радий спетляти з того, але не може. Тобто тут просто все зійшлося", - пояснив співбесідник.

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Ситуація у Бахмуті - сьогодні це варто знати

Росіяни вже тривалий час намагаються захопити місто Бахмут і зазнають величезних втрат. Українська сторона повідомляла, що супротивник має деякі успіхи.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російське військове керівництво ставить завдання завершити захоплення міста до того, як розпочнеться контрнаступ українських сил.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ не може відмовитися від оборони Бахмута, оскільки його захоплення допоможе ворогу розширити фронт.

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