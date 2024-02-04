Йдеться про території на схід від Кліщіївки.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіх в просуванні, звільненні деякої нашої території.

Про це сказав керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу тактичного успіху на Бахмутському напрямку на схід від Кліщіївки.

При цьому зазначив, що штурмові дії ворога на Бахмутському напрямку досить динамічні.

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"Щодо Кліщіївки, то ми можемо спостерігати досить активні дії з нашої сторони. І дійсно ми маємо успіх в просуванні, звільненні деякої нашої території. Ми дійсно відбили ворога з деяких позицій і їх зайняли.Однак хочу сказати, що обстановка дійсно дуже динамічна – це гойдалки : сьогодні ми якісь позиції зайняли, а завтра – вони. Це тактичний рівень, звичайно", - розповів Калашніков.

Він підтвердив, що в окупантів є випадки дезертирства, є намагання ухилитися від безпосередньої участі у штурмових діях, в основному йдеться про мобілізованих, оскільки розуміють, що їх чекає смерть.

Калашніков зазначив, що останнім часом окупанти мають команду безперервних штурмових дій і, мабуть, це пов’язано з політичною обстановкою в самій державі, з тим, що наближаються вибори.

Ситуація під Бахмутом - останні новини

Командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін зазначав, що лінія бойового зіткнення на Бахмутському напрямку дуже динамічна і деякі позиції переходять протягом доби з рук в руки.

Він також спростував заяви росіян, наголосивши, що ЗСУ продовжують утримувати половину населеного пункту Богданівка.

На Бахмутському напрямку найгарячішими точками на сьогодні є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка.

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