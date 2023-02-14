Володимир Назаренко зазначив, що Бахмуті немає вуличних боїв.

Захисники України організували в Бахмуті багатоешелоновану оборону і не збираються залишати місто-фортецю. Бійці ЗСУ "добре покусали, порвали" російських десантів.

"Я хотів би запевнити вас, що виходити з міста ніхто не збирається. Місто обороняють на кожній вулиці. Кожна вулиця, кожна будівля-це фортеця. Дуже хороші укріплення по всьому місту. Я не хочу розкривати, де вони, як вони облаштовані, але, повірте, багатоешелонована оборона. І якщо ворог десь на околицях міста веде зараз активні, дуже динамічні, дуже напружені бої, - а це приватний сектор і кілька багатоповерхівок теж на півдні, на сході від міста, – але в цілому в "серці" міста ворог не пройшов. Він намагається просочитися, але його там немає. Власне, "серце" міста, центр міста, західні околиці в тому числі під надійним контролем. Українські сили - господарі цього міста", - розповів заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко В ефірі програми Свобода Live.

При цьому він вказав, що в Бахмуті немає вуличних боїв, як було в Сєвєродонецьку або в Рубіжному. Крім того, він зазначив, що "ворожі сили рано чи пізно закінчаться", і ворог вже "змушений вводити все нові і нові з'єднання після того, як попередні частини були розбиті".

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За його словами, ще на початку січня лунали заяви, що майже повністю розбита ПВК "Вагнер", після чого росіяни "ввели десантуру", але українці її "добре покусали, порвали".

"Зараз вони відвели десантуру на деяких напрямках, веліли просто тримати лінію оборони. І ми знаємо, що ось останній тиждень лінія фронту була стабілізована. Але зараз ворог дійсно попер, почав видавлювати північний фланг, північні околиці, власне, в напрямку Червоної Гори. Але там досить великі втрати несе ворог. І зовсім скоро буде та ситуація, коли у ворога вичерпаються можливості підтягувати все нові і нові сили. Це більше моє очікування, ніж такий ось прогноз. Я не хочу бути тим, хто говорив, що війна через 2-3 тижні закінчиться, але, як мені здається, відчувається, що для них це все складніше і складніше", - зазначив Назаренко.

Також він зазначив, що росіянам "поступово все складніше і складніше шукати нові резерви" – з 1 січня вони "підтягують ті частини, які хотіли б використовувати для цього весняного повномасштабного наступу". На його думку, росіяни зрозуміли, що "вони не здатні вести цей весняний наступ".

Бої за Бахмут - що відомо

До річниці повномасштабної війни з Україною війська РФ намагаються домогтися мінімального успіху на фронті і окупувати всю Донецьку область. На даний момент важливою медійною складовою для Кремля стала окупація Бахмута, за який армія РФ веде відчайдушні бої.

Українські військові продовжують обороняти місто, хоча ситуація там досить важка. Нещодавно бійці ЗСУ розповіли про своє особисте досвіді боїв з росіянами, констатувавши, що вони воюють, як зомбі - лізуть вперед У шаленій кількості.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі оцінив здатність армії РФ прорвати оборону ЗСУ на Донбасі і подальший хід битви за Бахмут.

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