фото В'ячеслав Чаус.
У Чернігові з-під завалів вилучили тіла вже 33 осіб, які загинули внаслідок авіаційних ударів окупантів.
Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів у м. Чернігів з під завалів вилучено тіла 33 загиблих осіб та 18 травмованих", - йдеться у повідомленні.
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У зв’язку з обстрілами рятувальні роботи призупинено.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву у центрі Чернігова. Пошкоджено чимало багатоквартирних будинків.
Крім того, російська авіація атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові.