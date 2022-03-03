У зв’язку з обстрілами рятувальні роботи призупинено.

У Чернігові з-під завалів вилучили тіла вже 33 осіб, які загинули внаслідок авіаційних ударів окупантів.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів у м. Чернігів з під завалів вилучено тіла 33 загиблих осіб та 18 травмованих", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з обстрілами рятувальні роботи призупинено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву у центрі Чернігова. Пошкоджено чимало багатоквартирних будинків.

Крім того, російська авіація атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові.

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