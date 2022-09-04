Серйозну зброю військовим не дають, а на передок кидають.

Нові підрозділи, які Росія кидає на фронт, вкрай погано забезпечені і озброєні.

Про це йшлося у перехопленій розмові окупантів, запис якої опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

За словами окупанта, новоприбулих кидають на фронт з одними лише старими автоматами.

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"Молодим взагалі ні одягу, ні спальників, нічого бл***. Ти не уявляєш. Ось ці які приїхали – голодранці. Перуть брудні речі, одягають ось такі. Ну як бомжі. Ну автомат дали. 75-го року у них, 78-го, ось такі автомати. Одні криві... Серйозну зброю не дають, а на передок кидають. Там як можна гранатою і автоматом танк їб***ти?", – обурюється російський військовий.

За словами окупанта, протитанкових ракет у взводу немає.

"Взагалі немає, тільки танки стоять трохи далі і все. Вони координати дають. Вони тут не потрапляють навіть де танки хохляцькі стоять", – говорить він.

Раніше голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай розповідав, що велика кількість російських окупантів ходять в атаки під дією наркотиків.

Також, за його словами, втрати Росії на війні в Україні разом з пораненими військовими можуть становити понад 150 тисяч особового складу.

Повідомлялося також, що вийшов указ російського президента Володимира Путіна про збільшення армії на 137 тисяч осіб. Експерт Михайло Самусь зазначав, що це "фактично часткова мобілізація без оголошення мобілізації".

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