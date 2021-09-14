Російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет.

В районі населеного пункту Піски внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу дістав поранення український захисник.

Про це інформує Міністерство оборони України.

"Станом на 12-ту годину поточної доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню одного українського захисника було поранено", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пораненого військовослужбовця відразу транспортували до лікувального закладу.

"Стан здоров’я воїна — задовільний", - інформують у Міноборони.

Також повідомляється, що на обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь.

Як повідомляв УНІАН, учора в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі від кульового поранення в Новоайдарському районі Луганської області загинув уродженець Львівщини Дем’ян Данилів, який був командиром механізованого відділення. Він народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району.

Автор: Інна Андаліцька