Ворог застосовує заборонені міномети калібру 120 та 82 мм.

Протягом минулої доби, 27 лютого, російські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. Один український військовий підірвався на міні та був госпіталізований.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Наголошується, що збройні формування РФ ігнорують режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненого озброєння. Водночас, вони здійснюють запити до СММ ОБСЄ на встановлення режиму «Тиша».

Так, в районі населеного пункту Луганське окупанти відкривали прицільний вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів. На цьому ж напрямку, внаслідок підриву на міні ПОМ-2 дістав осколкові поранення український боєць. іЙому надали медичну допомогу та госпіталізували.

Неподалік Миронівського окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, а поблизу Південного - ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Широкиного ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а поруч Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета. В передмісті Мар’їнки українськими воїнами було зафіксовано кілька пострілів снайпера.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населених пунктів Зайцеве та Водяне. Тут збройні формування РФ здійснили прицільні постріли в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку 28 лютого, в районі проведення ООС обстрілів не зафіксовано.

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Автор: УНІАН