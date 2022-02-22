Терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України. Бойовики вимагають, щоб Україна відвела війська "добровільно".
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на так званого "віце-спікера парламенту ЛНР" Дмитра Хорошилова.
"В рамках законодавства наших республік є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія Луганської народної республіки – це територія колишньої Луганської області... Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно", - заявив представник бойовиків.
Ба більше, признані Путіним терористи "ЛНР" відкрито пригрозили Україні, якщо війська не будуть відведені. Хорошилов заявив, що у такому разі буде ухвалено рішення, яке "дозволить встановити мир та відновити нашу (бойовиків – УНІАН) територіальну цілісність на всій території Луганської народної республіки".
Визнання Путіним "ЛДНР"
Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".
Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.
Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".
Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії.
Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.
Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.