Терористи зазначили, що Україна "окупувала" їхню територію.

Терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України. Бойовики вимагають, щоб Україна відвела війська "добровільно".

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на так званого "віце-спікера парламенту ЛНР" Дмитра Хорошилова.

"В рамках законодавства наших республік є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія Луганської народної республіки – це територія колишньої Луганської області... Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно", - заявив представник бойовиків.

Ба більше, признані Путіним терористи "ЛНР" відкрито пригрозили Україні, якщо війська не будуть відведені. Хорошилов заявив, що у такому разі буде ухвалено рішення, яке "дозволить встановити мир та відновити нашу (бойовиків – УНІАН) територіальну цілісність на всій території Луганської народної республіки".

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії.

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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