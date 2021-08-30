Пораненого терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий.

Про це ввечері, 30 серпня, повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Північ".

"Сьогодні, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один дістав поранення", - йдеться в повідомленні на сторінці ОТУ у Facebook.

Пораненого терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Зазначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в ОТУ.

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Автор: Катерина Комолова