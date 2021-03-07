На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 6 березня, російські бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим тиші. Бойових втрат серед українських бійців немає.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, всі ворожі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, поблизу Водяного та Опитного збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік, населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлополь окупанти застосували проти українських воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров