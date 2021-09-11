Унаслідок обстрілу бойовиків з початку 11 вересня на Донбасі один український воїн отримав поранення, несумісне з життям.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.
Ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.
З початку доби всього було зафіксовано два порушення "тиші" з боку проросійських найманців. У районі Новогнатівки окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.
Читайте такожБойовики обмежують виїзд з ОРДЛО: в Росію будуть пускати тільки на вибориПоблизу Золотого-2 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Доба на Донбасі
Протягом 10 вересня у районі ООС зафіксували 8 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.
У районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру.
Російські найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.
Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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