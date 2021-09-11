Протягом 10 вересня у районі ООС зафіксували 8 порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок обстрілу бойовиків з початку 11 вересня на Донбасі один український воїн отримав поранення, несумісне з життям.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

Ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.

З початку доби всього було зафіксовано два порушення "тиші" з боку проросійських найманців. У районі Новогнатівки окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Читайте такожБойовики обмежують виїзд з ОРДЛО: в Росію будуть пускати тільки на вибориПоблизу Золотого-2 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Доба на Донбасі

Протягом 10 вересня у районі ООС зафіксували 8 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

У районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру.

Російські найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Новини з фронту

Автор: Яна Ставська