Перевірку проведення заходів бойової підготовки здійснювали російські офіцери.

Окремі підрозділи бойовиків на Донбасі приводили у вищі ступені боєготовності для перевірки. Контроль проведення заходів бойової підготовки здійснювали російські офіцери.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка зафіксувала, що протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

"Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки", - йдеться у повідомленні.

Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ.

Нагадаємо, бойовики захопили частину Донбасу у 2014 році й створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Влада РФ підтримала бойовиків, на схід України вдерлися російські війська.

Для розв'язання конфлікту на Донбасі були підписані Мінські угоди, сторони домовлялися про припинення вогню. Українська сторона не раз повідомляла, що бойовики порушували "тишу".

Наприкінці січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру виконувати Мінські угоди. За його словами, документ було підписано "під дулом".

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