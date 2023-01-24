Москва планує провести вибори на тимчасово окупованих українських територіях у вересні 2023 року й вже готує на "солодкі" місця для своїх улюбленців.

У Кремлі почався "кастинг" на політичні посади напередодні виборів на тимчасово окупованих українських територіях, котрі Москва планує провести у вересні 2023 року.

Як розповіли виданню Медуза деякі джерела, близькі до російського політичного блоку, в рамках своєї передвиборної підготовки Росія посилює свою "адміністрації" на тимчасово захоплених українських територіях, призначаючи там нових "віце-губернаторів".

На ці ролі нібито відбирають "улюбленців" Путіна, які підтримали президента РФ у проведенні "спецоперації".

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Так, заступником "глави" Запорізької області став колишній віце-губернатор Севастополя Сергій Толмачов, який раніше займався організацією референдумів про приєднання до Росії українських територій. Також згадується призначення в адміністрацію самопроголошеної ДНР Олександра Костомарова.

Видання пише, що наразі в Кремлі відбувається справжній "кастинг" на аналогічні посади в самопроголошеній ЛНР й частині Херсонської області. Також Кремль активно шукає політтехнологів, які будуть займатися майбутньою передвиборчою компанією. Відразу три джерела повідомили, що проведенням опитувань на тимчасово окупованих територіях займеться компанія ІНСОМАР.

"Бажаючих достатньо. Всі розуміють, що це хороший кадровий ліфт для подальшого просування по службі і отримання вигідних контрактів на кампаніях в наступні роки", - стверджує джерело видання.

Воно каже, що поки що Кремль навіть не розглядає варіант, що вибори на цих територіях можуть не відбутися через деокупацію з боку ЗСУ, або ж через протести місцевих жителів. Москва нібито впевнена в тому, що там залишилися лише ті, хто підтримує Росію. Однак прямих доказів цьому немає.

Також кажуть, що якщо вибори все-таки відбудуться, то більшість в "державних" органах складуть члени партії "Єдина Росія". Інші представники російського парламенту отримають лише по "одному-парі" крісел.

Російські референдуми в Україні

Після поразки в Харківській області Росія вирішила терміново провести "референдуми" на тих територіях України, які ще залишилися під її контролем.

Так, в період з 23 по 27 вересня незаконне голосування про приєднання до Росії відбулося на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Повідомлялося, що до людей в будинки приходили зі зброєю на тлі низької явки на "псевдореферендумах".

У вересні 2022 року українська влада винесла перший вирок за організацію фейкового "референдуму" на окупованих територіях.

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