Російські військові хвалилися, що контролюють "територію від річки Ірпінь у напрямку до Києва"

Київська область звільнена від російських окупаційних військ, але в житлових кварталах виявили сотні вбитих мирних жителів. 1 квітня в Міністерстві оборони РФ заявили про "зачистку" українських населених пунктів.

Про це пише Медуза.

"Командир одного з підрозділів морської піхоти Олексій Шабулін зазначив, що наразі російські морпіхи проводять пошуково-розвідувальні дії та здійснюють зачистку населених пунктів з подальшим завданням закріпитися в них", - говорилося в повідомленні російського пропагандистського телеканалу "Зірка".

Крім того, російські окупанти хвалилися, що "підрозділи ВДВ разом з морською піхотою п'ять діб успішно стримували українські сили на напрямку Гостомель - Буча - Озера". Також вони рапортували, що нібито контролюють "територію від річки Ірпінь у напрямку до Києва, загальною протяжністю п'ять кілометрів".

Як раніше повідомляв УНІАН, радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк опублікував кадри з Бучі, свідчать про нові злочини російських військових.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав" бучанську різанину " умисним прагненням росіян знищити якомога більше українців. Він закликав країни "Великої сімки" негайно ввести нові руйнівні санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ Елізабет трас поділилася враженнями після отриманої інформації про злочини російської армії в Бучі та інших раніше захоплених містах РФ під Києвом.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після повідомлень про масові вбивства в Бучі анонсувала нові антиросійські санкції.

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