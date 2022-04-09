Технологія розпізнавання облич дозволяє дуже швидко знаходити інформацію про російських окупантів.

Багато російських убивць, що звірствували в окупованих ними Бучі та Ірпені, вже ідентифіковані та знайдені.

Про це передавати віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, знайти та персоналізувати російських окупантів дозволяють технології з розпізнавання облич і штучний інтелект.

"Насправді, вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей у Бучі та Ірпені. За короткий час ми встановимо всю інформацію про цих людей: їхні профілі в соцмережах, де і з ким вони служать і живуть. На сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто хоча б один раз потрапив у об'єктив. А враховуючи те, як вони люблять викладати фото в інтернеті та кількість камер у містах і в будинках, це питання дуже швидко вирішимо", - розповів Федоров.

Міністр додав, що технологія розпізнавання осіб дозволяє дуже швидко знаходити інформацію про російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України почало використовувати технологію розпізнавання облич "Clearview AI", щоб розпізнавати російських загарбників, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

Clearview AI - американська компанія з розпізнавання облич, що надає програмне забезпечення компаніям, правоохоронним органам, університетам та приватним особам. У базі даних "Clearview AI" налічується 10 мільярдів фотографій і понад 2 мільярди зображень із російської соціальної мережі "ВКонтакте".

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