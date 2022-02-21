Підписанти покладають відповідальність за агресію проти України на політичне керівництво Росії.

Десятки культурних і громадських діячів Росії підписали відкритого листа про неприйняття війни проти України.

Текст опублікувало видання "Ехо Москви".

Підписанти наголошують, що люди охоплені жахом через можливість нового витка війни між Росією і Україною.

Вони покладають відповідальність на політичне керівництво Росії і попереджають про те, що в разі вторгнення можуть звучати неправдиві звинувачення в бік України.

"Попри страшну ціну, яку безсумнівно заплатять за цю війну і Україна, і Росія, керівництво РФ продовжує свою згубну політику, шонайменше, не скорочуючи, а як максимум – нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною. Офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що для початку вторгнення в будь-який момент може бути сфабрикований привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням до Польщі в 1939 році. У цьому випадку Україна так чи інакше буде звинувачена в агресії, а дії Росії будуть представлені як вимушена відповідь на цю агресію задля захисту своєї країни і мирних громадян", - йдеться в листі діячів, які назвали себе "Конгресом інтелігенції".

Підписалися також застерігають, що в разі початку повномасштабних військових дій причетні з-поміж політичного керівництва Росії понесуть відповідальність за це:

"Якщо спалахне велика війна, ви, її палії, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім і майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь".

Крім того, вони попереджають, що тих, хто виступив проти війни, "не зможуть розділити ні ідеологічні розбіжності, ні поліцейські кийки".

Заяву підписали кілька десятків культурних і громадських діячів. Серед них - відомі письменники, як Дмитро Биков, акторки, як Лія Ахеджакова, режисери, поети, художники, журналісти. У тому числі - особи, визнані у РФ іноземним агентом. Збір підписів триває.

Ескалація на кордонах України: що відомо

Восени минулого року РФ стягнула військових до українського кордону, і з'явилася інформація про загрозу вторгнення.

За даними Міноборони, зараз на кордонах України налічують 147 тисяч російських військових. При цьому міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що Росія не сформувала ударні угруповання в жодному місці, де її війська оточили Україну.

Україна і країни-партнери неодноразово заявляли, що Росія може використовувати хибний привід для вторгнення.

Протягом останнього тижня різко зросла кількість обстрілів на Донбасі. Обстрілювали, зокрема, будівлі дитсадка та школи. Кремлівські найманці звинуватили в цьому українську сторону.

18 лютого так звані "ДНР" і "ЛНР" почали мобілізацію і переміщення мешканців ОРДЛО на територію Росії під виглядом евакуації через загрозу обстрілів.

Провокації з боку бойовиків тривають, як і спроби підготувати саміт безпеки на найвищому рівні за участю України, Росії та союзників.

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