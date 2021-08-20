Україна зазнала нової втрати на Донбасі.

В районі проведення ООС на Донбасі вранці 19 серпня трагічно загинув від кулі снайпера 41-річний львів’янин Василь Островський.

Про це пише "Обозреватель".

Боєць був на фронті не вперше - у 2014 році його мобілізували, згодом він почав службу за контрактом. Загалом в нього була третя ротація. Знайома чоловіка, військова психолог Галина Дерев'янко розповіла, що Василь мав контузію, та попри це знову приїздив захищати країну на фронті.

"Пам'ятаю, ми його відправляли на реабілітацію, у нього були проблеми зі здоров'ям, він тоді навіть був засмучений, йому поставили неточний діагноз. І я просила його після повернення мені зателефонувати. І раптом він надсилає фото, де він стоїть з квітами знову у військовій формі. Питаю: "Як, ти знову там?" Відповідає: "Так, а як я можу кинути, тут же мої хлопці, я теж повинен бути тут", – згадує Дерев'янко.

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Кохана Василя - Лілія, яка теж перебуває на фронті, не може повірити в його смерть.

"Він дуже любив свою Лілю, він весь час її оберігав, як квіточку, переживав за неї. Але і вона для нього була надійним тилом", – ділиться психолог.

Також у нього залишився син Дем'ян.

Загиблого бійця описують як добру й чутливу людину, готову віддати життя за своїх побратимів. Товариші Василя розповіли, що він служив у лавах 24-ї бригади упродовж останніх двох з половиною років.

19 серпня стало відомо про смерть від кулі ворожого снайпера бійця Василя Островського. Він був контрактником, командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Автор: Юрій Годован