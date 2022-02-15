Окрім цього, духовенство Львову приняло ініціативу провести навчання для духовенства щодо надання домедичної допомоги.

У Львові представники духовенства прийшли на нараду міської ради та обговорили питання практичної взаємодії з церквами на рівні міста. Рада єпископів Львова сприйняла ініціативу щодо того, що церкви зможуть прийняти переселенців та надати підвали для укриття у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це повідомляється на сайті міської ради Львова.

Під час зустрічі Рада єпископів Львова та мер міста Андрій Садовий й інші посадовці обговорили, як церкви зможуть допомогти, якщо РФ нападе на нашу країну. На обговорення були поставлені такі питання:

можливості церков прийняти внутрішньопереміщених осіб та подбати про них, у тому числі на території храмів;

можливості використання підвалів церков як укриття;

проведення навчання для духовенства щодо надання домедичної допомоги.

Мер Львову наголосив на тому, що нині потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій, а саме місто має залишатися безпечним для людей. Для цього й потрібна допомога від духовенства. Церкви можуть допомогти не тільки молитвами, а і ресурсами.

Єпископи з розумінням прийняли ініціативу міської влади. Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій зазначив, що нині духовенство й влада мають бути єдиними у помислах і думках. Єпископи заявили про готовність прийняти у храмах та укриттях людей.

"Постійна молитва - це наша дієва зброя. Маємо бути разом з нашими парафіянами постійно, і щоб вони знали, де можна знайти священика, в разі відсутності телефонного зв’язку. Разом, в єдності, з Божою поміччю, зможемо пережити цей непростий час", - додав єпископ-помічник Львівської архієпархії УГКЦ Володимир.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з Києва до Львова переїздять посольства і консульства. Місто заполонили авто з дипномерами.

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