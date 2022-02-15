Відчинити двері, щоб зайти або вийти, пасажири зможуть за допомогою спеціальної кнопки.

У Львові 14 лютого стартувала акція "Збережемо тепло разом", у межах якої пасажири трамваїв самі відчинятимуть двері.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Як розповіли у ЛКП "Львівелектротранс", акцію запровадили не лише задля економії електроенергії, яку витрачають на опалення у салонах (а це орієнтовно 5 млн грн за зиму), а й для звикання львів'ян до використання базових опцій, які були закладені виробниками трамваїв та активно використовуються в інших містах як за кордоном, так і в Україні. Зокрема, таке нововведення діє в Івано-Франківську.

Система персоналізованого відкриття дверей працюватиме лише у вагонах 34-х трамваїв КТ4-D (Берлін) та марки "Електрон". Причому самостійно відчиняти двері пасажири зможуть лише з дозволу водія на фіксованих зупинках, окрім годин пік (з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00) у будні дні. Такі вагони обслуговують маршрути №3, 6 та 8.

Відчинити двері можна буде за допомогою спеціальної кнопки як зсередини – щоб вийти, так і зовні – щоб зайти у салон.

Керівник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів пояснив, що у салонах працює відповідна озвучка – пасажирів інформують, як користуватися кнопкою.

"Також прохання до тих жителів, які знають, як це працює: якщо ви бачите, що пасажир не розуміє, як зайти у трамвай – допоможіть йому відчинити двері, підкажіть, як користуватися кнопкою", - звернувся чиновник.

Також посадовець наголосив, що за умови успішного тестування таку практику запровадять на постійній основі. А надалі – і в тролейбусах.

"Вважаю, що до такої опції львів’янам слід звикати поступово. Зараз – тестовий режим, але плануємо продовжити і надалі, оскільки така потреба з’явиться, коли влітку запрацюють кондиціонери в салонах – для збереження прохолоди. Також треба розуміти, що такі зміни будуть і у тролейбусах марки "Електрон", - підсумував Олеськів.

Як повідомляв УНІАН, із січня у Львові почав працювати е-квиток. "ЛеоКарт" запрацював у тестовому режимі в громадському транспорті міста.

Він працюватиме у всіх видах громадського транспорту Львова: трамваях, тролейбусах, автобусах, а також дасть можливість пересадки між цими видами транспорту протягом 40 хвилин після зафіксованої оплати.

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