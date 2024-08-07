За словами експерта, це певні підготовчі механізми, які використовує ГУР.

Загальне завдання нещодавньої операції ГУР на Тендрівській косі - дійти до Скадовська. Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, ця операція - це "певні підготовчі механізми, які використовує ГУР". Він уточнив, що Тендрівська коса, яка розташована на Південь від Кінбурнської коси, веде до Залізного Порту, а далі на Скадовськ, і саме з цього міста може розпочатися звільнення Криму, адже звідти до півострова лише 50-60 кілометрів морем. При цьому дійти до Скадовська можна і з боку моря, і з суші – з Олешків через Голу Пристань дорогою на Скадовськ.

"Цей напрямок можуть взяти під контроль навіть кілька F-16", – підкреслив Світан. Відео дня

Він зазначив, що трикутник Кінбурнська коса – Олешки – Скадовськ для росіян є практично втраченим шматком, "а далі вже буде рух на Крим".

Операція у північній частині Чорного моря

ГУР знищило особовий склад і фортифікації окупантів в ході операції у північній частині Чорного моря. Десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат.

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