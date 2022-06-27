Президент анонсував подальшу роботу на всіх рівнях.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості найближчого тижня для України.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні до українців наприкінці 123-го дня війни.

"Цей тиждень буде дуже важливим для нас усіх. Тому продовжуємо працювати на всіх рівнях і не зменшуємо наш темп", - зазначив він наприкінці звернення.

Серед іншого Зеленський повідомив, що сьогодні говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Йшлося про посилення оборонної підтримки для України й те, як ще посилити санкційний тиск на Росію.

"Подякував Джастіну за вже надану допомогу - одну з найбільш відчутних", - додав президент.

Війна в Україні:

24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив в місті житлових будинків, школи та лікарні. Це може бути подано, як відповідь України на авіаційні удари.

У ніч на 25 червня по території України завдали масованого ракетно-бомбового удару з території Білорусі. В українській розвідці вважають, що це була масштабна провокація Російської Федерації для залучення Білорусі у війну проти України.

Тим часом в Інституті ведення війни вважають малоймовірним те, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну проти України від імені Росії.

26 червня 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів і попередив, що Олександр Лукашенко втягує їх у війну.

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