Знищені десятки окупантів та багато ворожої техніки.

Ворог на Лимано-Куп'янському напрямку останніми тижнями проявляє активність, але Сили оборони успішно зупиняють всі намагання окупантів до наступу. Про це в ефірі "24 каналу" повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"За цю добу ворог 10 разів намагався проводити штурмові атаки в районі Куп'янська, Синьківки, Іванівки, Першотравневого, Новоселівського. Всі його потуги були зупинені, він результату не досяг", - зазначив Череватий.

Також він зазначив. що окупанти 475 разів ударили по українських силах артилерією різних типів, здійснили 11 авіаційних нальотів за допомогою армійської авіації та штурмовиків СУ-25.

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Також Череватий розповів, яких втрат зазнали окупанти на цьому напрямку.

За його словами, 40 загарбників було ліквідовано та 98 поранено. Також було знищено ворожий танк Т-72, три міномети, самохідну артилерійську установку, гаубицю Д-30, дві гармати Д-20, три дрони-камікадзе, три склади з боєприпасами і дві вантажівки.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень, українські військові відбили чергові атаки та спроби наступу російських загарбників на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Як повідомляв речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук, російські загарбники зазнають суттєвих втрат на східному фронті та не мають жодного успіху.

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