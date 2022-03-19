Ще одну дитину госпіталізували.

Через обстріл окупантами міста Рубіжне на Луганщині під завалами будинку загинула жінка та двоє дітей, ще одну дитину госпіталізували.

Як повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, 19 березня внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, під завалами опинилися люди.

"З-під завалів спочатку дістали двох дітей без ознак життя. Рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, по прибуттю працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть дітей", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли ще жінку та одну дитину.

"Медичні працівники констатували смерть жінки. Дитину врятовано, її стан стабільний, задовільний", - уточнили у ДСНС.

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