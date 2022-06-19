Мешканців регіону закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і слідувати в укриття.

Російські загарбники сьогодні можуть завдати ракетних ударів по залізничній інфраструктурі в Чернігівській області.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області", - заявив Чаус.

У зв'язку з цим, за його словами, було попереджено всі відповідні служби та керівники громад.

"Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Зокрема, ворожі ракети у Новомосковському районі зруйнували нафтобазу. Там почалася масштабна пожежа. Тоді ж повідомлялося про трьох людей, які отримали опіки.

Пізніше стало відомо, що у Новомосковському районі число постраждалих від ракетного удару по нафтобазі зросло до 11 людей, один з постраждалих - у важкому стані. Згодом у лікарні помер один з поранених.

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