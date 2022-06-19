Крім того, вдень російські загарбники також здійснили ракетну атаку на місто.

За минулу добу ворог двічі ракетами обстріляв Миколаїв. Вдень окупанти вдарили по місту ракетами типу Х-55, а ввечері – "Калібрами".

Про це повідомляє ОК "Південь".

У нічному зведенні йдеться про подвійний удар ракетами типу Х-55. Окупанти завдали його по промисловій інфраструктурі. Ввечері ракетна атака продовжилася. Росіяни завдали удару 5-ма "Калібрами" з території Херсонської області.

1 ракета знищена українським підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу. 2 – уразили завод пластикових вікон, ще 1 – житловий будинок, а ще одна влучила в ковбасний цех.

Внаслідок атаки на заводі та в цеху сталися пожежі, загальної площею близько 400 кв. м. Їх локалізували. Масштаби руйнувань уточнюються. За попередніми даними, жертв немає.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 червня зберігається загроза ракетних ударів з боку Росії з Чорного моря. На кораблях країни-агресора знаходиться приблизно 20 ракет типу "Калібр", які приведені у готовність для пусків по Україні. Окрім цього, до берега хвилями продовжує прибивати російські міни, які зірвав шторм.

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