На сьогодні Часів Яр повністю контролюється Силами оборони.

Противник намагається взяти населений пункт Часів Яр в оперативне оточення. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"Що стосується Часового Яру, то ідуть активні бої в Богданівці та Іванівському, бо противник намагається взяти населений пункт Часів Яр в оперативне оточення. Але за крайні 5 днів жодних успіхів не мав. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожну хату. Сили оборони мають суттєві успіхи в утриманні позицій", - наголосив він.

Федоренко зазначає, що російська пропаганда розповідає, що нібито поодинокі солдати окупантів гуляють в Часовому Яру.

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"Це не правда. На поточний момент Часів Яр повністю утримується Силами оборони і окупантів там немає", - підкреслив він.

За його словами, ворог проводить штурми в напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, але тактичних успіхів на полі бою не має. При цьому військовий зазначив, що противник втрачає під час штурмів не тільки підготовлений особовий склад, але й техніку, в тому числі й ту, яка забезпечує логістику.

"Інколи спостерігається, що після масованих штурмів, коли противник поніс суттєві втрати в техніці, вони вдаються до різних тактик, зокрема, завозять на передню лінію особовий склад на двоколісних моциклах. Я таке бачив вперше на Бахмутському напрямку тиждень тому. Але цю тактику противник намагається застосовувати активно. Вже сили оборони знайшли інструмент як з цим боротися. Думаю, що після отримання додатково боєприпасів в рамках загальновійськової допомоги, ми зможемо побачити як противник рухається на штурмові дії на осликах", - пожартував Федоренко.

Ситуація навколо Часового Яру

Аналітики ISW зазначають, що окупанти становлять реальну загрозу захоплення Часів Яру, хоча це, можливо, й не буде швидко. При цьому кажуть, що захоплення Часового Яру дозволить загарбникам розпочати наступ проти міст, які формують значний оборонний пояс ЗСУ в Донецькій області. За словами експертів, це також зможе відкрити російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування.

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