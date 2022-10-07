Ймовірність ядерного удару зросте, якщо американці злякають шантажу російського диктатора.

Путін може наважитися на застосування ядерної зброї щодо України, коли зрозуміє, що остаточно програв війну, а всі політичні жертви марні.

Про це зявив російський опозиційний політик Михайло Ходорковський в інтерв'ю Юлії Латиніній.

За його словами, наразі Путін не знає реальну ситуацію на фронті. Його генерали бояться говорити йому інформацію, яка диктатору точно не сподобається. Зараз він все ще має примарні сподівання на перемогу й чекатиме до Нового року.

"Він зрозуміє, що його політичні жертви даремні. У нього виникне нова реальність, зокрема й реальність із застосуванням ядерної зброї. Особисто мені, як людині, яка живе на планеті Земля, дуже хотілося б, аби до цього моменту війна закінчилася на міжнародно визнаних кордонах Росії та України", - заявив Ходорковський.

На уточнювальне питання, чи вважає він, що Путін зважиться на ядерний удар до початку лютого, опозиціонер відповів, що все залежатиме від американців.

"Швидше за все, ситуація дотягнеться до лютого. Все одно українці зможуть перемолоти потік мобілізованих, який не буде широкою рікою. Їх не встигають не те, що озброїти, а навіть вдягнути. Я вже не кажу про те, щоб навчити. Ну, у Путіна виникне непереборне бажання застосувати ядерну зброю. Якщо ж українці отримають необхідний об'єм озброєння, я думаю, що ці клаптики землі, які в Путіна залишаться на українській території, будуть зовсім невеликими", - сказав Ходорковський.

На його переконання, якщо американці злякають ядерного шантажу Путіна, ризик ядерного удару зросте.

Ядерні загрози Росії

Оголошуючи часткову мобілізацію в Росії, президент РФ Володимир Путін пригрозив заходу ядерною зброєю.

Після цього повідомлялося, що в разі ядерного удару Росії по Україні США можуть вдарити ядерною зброєю по території самої РФ. Це може призвести до початку Третьої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після застосування ядерної зброї Путін не зможе зберегти своє життя.

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