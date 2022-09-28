На неокупованих районах Донецької області було небагато відмов від обов’язкової евакуації.

За два місяці понад 100 тисяч людей евакуювали з прифронтових територій Херсонської, Запорізької і Донецької областей.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо ми візьмемо загальне число, скільки уже виїхало з прифронтових територій, то за серпень і вересень - це вже понад 100 тисяч людей, які виїхали з Херсонської, Запорізької і Донецької областей",- сказала вона.

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Вона додала, що заяв від жителів неокупованих районів Донецької області про добровільну відмову від обов’язкової евакуації, запровадженої державою перед початком опалювального сезону, було не багато.

Віце-прем'єр-міністр зазначила, що для жителів тимчасово окупованих територій півдня зберігається можливість виїхати, але вона ускладнилась для чоловіків.

"Вона зберігається, але погіршилась ситуація для чоловіків. Декілька днів поспіль їх фактично не пропускали. Вчора була інформація, що начебто декому вдалося вирватися і врятуватися. Однак на сьогодні зберігаються шляхи через тимчасово окупований український Крим, якщо ми говоримо про південь, а також через територію РФ - ці всі шляхи треба використовувати. Треба зважуватись і їхати, щоб себе врятувати, і потім не стати мобілізованим", - підкреслила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Планувалось евакуювати 200-220 тис. жителів, серед них 50 тис. дітей.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що примус до людей застосовувати ніхто не буде. Для жителів, які категорично відмовляються від евакуації, передбачений формат відмови.

Наступною для евакуації може стати Запорізька область, зазначала Верещук.

Станом на 12 вересня на тимчасово окупованих територіях України, за даними Верещук, ще залишалися близько 1,2 млн осіб. Зокрема на Донеччині - приблизно 300 тис., на Херсонщині - 500 тис., у Запорізькій області - 350 тис.

26 вересня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що в області лишилась приблизно чверть населення.

26 вересня Верещук повідомила, що після деокупації Харківської області звідти евакуювались близько 10 тис. осіб. Вона закликала людей не поспішати з поверненням на деокуповані території області. Особливо це стосується жителів Куп'янська, Чкаловської та Малинівської громад.

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