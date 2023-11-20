Шторм в морі сьогодні досить сильний, деякі судна навіть зривало з якорів, повідомив спікер Військово-морських сил української армії.

Відсутність ворожих обстрілів сьогодні вночі пов’язана насамперед зі штормовою погодою.

Про це речник ВМС (Військово-морських сил) Збройних сил України Дмитро Плетенчук сказав у телемарафоні у понеділок, 10 листопада. "В першу чергу це пов'язано зі штормовою погодою. Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Тому виходити в таких умовах сенсу немає, далекобійну зброю застосовувати в таких умовах фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Тому, відповідно, через це відносно спокійна ніч у нас була", - наголосив він.

Він зазначив, що, зазвичай, сезон штормів тривалий. "Але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине добре, що в таких погодних умовах наш ворог не може діяти і, в принципі, це дає перерву, щоб трошки перепочити усім, хто залучений безпосередньо до виконання обов'язків", - зазначив Плетенчук.

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Говорячи про ситуацію в зимовий період, він зазначив, що, враховуючи те, що зими в нас досить теплі, тому не можна говорити про суттєву зміну поведінки ворога. "Готуємося до зими. Й вже одну таку зиму пройшли. Сподіваємося, що цього року пройти зиму буде легше, бо ворог підготовлений гірше, ніж минулого року. А ми готові краще", - сказав речник ВМС ЗСУ.

За його словами, росіяни були більше підготовлені минулого року, бо мали більше озброєння і не розраховували на "таку затяжну кампанію в Україні і відповідно відстрілялися тим запасом, який у них був". При цьому додав, що Україна зараз більш готова, бо має досвід і більше має озброєння для протидії ворогу, ніж минулого року.

Важливі новини - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, під час шторму затонуло турецьке вантажне судно Kafkametler з 12 членами екіпажу на борту біля чорноморського узбережжя Туреччини.

Попередньо вважається, що судно затонуло після зіткнення з хвилерізом. Зазначається, що в неділю в регіоні вирував потужний шторм, і погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки.

Вранці Головне управління морських справ Туреччини повідомило, що знайдено тіло одного з матросів. За даними TRT Haber, турецьке вантажне судно перевозило з російського порту Темрюк 1,5 тисячі тонн феросплавів до порту Аліага в Туреччині.

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