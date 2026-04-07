'Оперативний резерв': в Міноборони розвіяли фейк про новий статус в 'Резерв+', - ЗМІ

У відомстві спростували чутки про нове оновлення та уточнили, кого стосується цей статус.

У застосунку "Резерв+" зʼявилась нова позначка - "оперативний резерв". Втім, це не є нововведенням і не пов’язано з жодними змінами у правилах мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони України у коментарі для "РБК-Україна".

За даними Міноборони, до оперативного резерву можуть належати громадяни, які:

пройшли строкову службу;

або підпадають під інші визначені законом категорії.

При цьому йдеться про відносно невелику групу людей, і вона не є масовою.

Відео дня

Чи впливає це на бронювання

Останнім часом у медіа поширювалися повідомлення про нібито нове оновлення в "Резерв+". У них стверджувалося, що резервісти не підлягають бронюванню, навіть якщо працюють у критично важливих сферах.

У відомстві підкреслили: жодних нових правил щодо бронювання не запроваджували. Усі процедури залишаються такими, як визначено чинним законодавством.

Таким чином, інформація про те, що статус "оперативний резерв" нібито автоматично позбавляє можливості отримати бронювання, не підтверджується офіційно.

Як повідомляв УНІАН, з 9 березня візити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) можна планувати через мобільний додаток "Резерв+".

Більш того, в Міноборони підкреслили, що запис через "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

