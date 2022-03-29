Він уточнив, що і цивільні літаки західного виробництва, які РФ намагається зараз привласнити, в умовах санкцій все одно за деякий час будуть припарковані до паркану.

Авіаексперт Богдан Долінце сказав, що втрати повітряного флоту окупанти не зможуть відновити і за декілька десятків років

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми розуміємо, що кожен літак чи гелікоптер коштує десятки мільйонів доларів, тому ці втрати (втрати військового повітряного флоту окупантів в Україні - УНІАН) практично не можливо швидко, навіть в середньостроковій перспективі відновити. Тут мова може йти про 5 або може, навіть, 10 років відновлення цих втрат за умови відсутності будь-яких санкцій, а в умовах санкцій мова може йти про декілька десятків років. А в загалі, якщо ми розуміємо, що якась частина цієї техніки використовує іноземні комплектуючі, то в принципі її відновити буде не можливо. І це стосується не тільки техніки, яка була знищена, а це стосується і техніки, яка, наприклад, була частково пошкоджена під час ведення бойових дій", - розповів експерт.

Він також пояснив які на сьогодні перспективи РФ з її цивільним повітряним флотом.

"Якщо говорити про ті літаки західного виробництва, які вже на сьогодні перебувають на території РФ і ми бачимо, що вони (РФ - УНІАН) намагаються ці літаки якимось чином привласнити, треба розуміти, що в умовах накладених санкцій: це заборона на продаж літаків, заборона на продаж комплектуючих і запчастин до них, а також будь-яких інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням і утримуванням цих літаків, в середньостроковій перспективі призведе до того, що ці літаки все одно будуть припарковані до паркану. Ми бачили як це відбувалось з деякими літаками в інших країнах, на які накладали санкції на постачання авіаційної техніки і досить швидко ці літаки були під парканом",- Долінце.

Авіаексперт зазначив, що навіть відновити свою авіаспроможність.

"Звичайно, якщо говорити про так званий "сіре" або неофіційне ввезення запчастин є певний потенціал, якийсь час це їм дозволить для окремих літаків можливість експлуатації, але, якщо ми говоримо про сотні літаків, то не можливо убезпечити "сірий" імпорт для сотень літаків. Це можна зробити для 5-10 машин максимум. Крім того, ми розуміємо, що частину флоту їм доведеться одразу поставити на заводи, розбирати, використовувати, як "донори", для того, щоб ще принаймні пів року - рік підтримувати інші літаки і їх можливість літати", - акцентував експерт.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із запровадженням санкцій в Росії зривається виконання оборонного замовлення.

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