Нелюдське вбивство намагаються показати як спосіб позбутися від зрадників у своїх рядах.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, про що свідчить те, як ПВК "Вагнера" з гордістю розповідає про страти своїх найманців кувалдою.

"Поширення "групою Вагнера" відео завідомо жорстоких позасудових страт і взагалі графічного контенту, яке триває, нормалізує зростання рівня жорстокості і бандитизму у внутрішньоросійському інформаційному просторі", – констатує ISW в новому звіті.

Коментуючи відео, яке з'явилося нещодавно, з нібито стратою кувалдою колишнього бійця "Вагнера" Дмитра Якущенка, аналітики зауважують, що те, чи реальні відеозаписи, "менш важливо", ніж питання, яке вони піднімають.

Відео дня

"Кілька відомих мілблогерів позитивно відреагували на відео страти, заявивши, що таке жорстоке і нелюдське вбивство є способом для "Вагнера" впоратися зі зрадою в своїх рядах. Канал, пов'язаний з "Вагнером", який спочатку розповсюдив відео, стверджував, що звинувачення у жорстокості під час війни еквівалентно штрафу за перевищення швидкості під час автогонки. ... Постійне виправдання і прославлення такої жорстокої тактики симптоматично для більш широкої патології, яку став проявляти "Вагнер", – тієї, де надмірне і перформативне насильство сприймається як необхідна тактика військової практики", – зауважують аналітики.

Експерти ISW також наголошують, що багато систем військової юстиції, включаючи американську, передбачають смертну кару за різні злочини, особливо в бою. Однак у нормальній армії не приводять смертні вироки в дію так, як це роблять "вагнерівці".

"Військові, які борються за здорове суспільство, які самі є професійними і дисциплінованими, не проводять страти кувалдою і не пишаються порочною жорстокістю застосовуваних ними смертних вироків", – пишуть аналітики.

Страти в ПВК Вагнера

У ПВК "Вагнера" практикують страти найманців, які відмовилися від участі у війні проти України, з використанням кувалди або вогнепальної зброї. Про десять таких епізодів раніше розповідав "вагнерівець" Андрій Медведєв, який втік за кордон.

Один з відомих епізодів – страта кувалдою колишнього ув'язненого Євгенія Нужина. Він потрапив у полон ЗСУ і дав інтерв'ю з критикою російської влади.

Раніше в лютому ПВК "Вагнера" опублікована відео, на якому завдають кілька ударів кувалдою колишньому найманцю Дмитру Якущенку, який пройшов через український полон. Згодом його "воскресили" і показово "помилували" - було опубліковано відео, на якому сам Якущенко вибачається і каже, що його "пробачили".

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