Перед цим ПВК "Вагнера" поширила відео, на якому чоловіка б'ють кувалдою.

Російська ПВК "Вагнера", яка раніше поширила відео зі "стратою" одного зі своїх найманців Дмитра Якущенка, показово "помилувала його".

Прес-служба власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина поширила відео, на якому Якущенко стверджує, що у всіх "вагнерівців" "є право виправити свою помилку".

Він каже, що "приніс багато цінної інформації, яка врятувала життя багатьом хлопцям, тому його пробачили". Ролик супроводжується коментарем "Дмитро Якущенко - молодець".

Відео дня

Раніше повідомлялося, що кримчанин 1978 року народження Дмитро Якущенко, судимий за розбій і вбивство, був найманцем ПВК "Вагнера" і здався в полон українським військовим (зокрема, був помічений на відео Міноборони РФ, де йшлося про обмін полоненими). Напередодні в мережі з'явилося відео, де чоловік називається Дмитром Якущенком і розповідає, що відправився на фронт у складі "вагнерівців" і зрозумів, що "це не його війна". Також розповідає, що був викрадений в Дніпрі і отямився в приміщенні, де йому сказали, що його судитимуть. На тому ж відео чоловікові завдають кілька ударів кувалдою.

Пригожин у відповідь на прохання журналістів прокоментувати, чи був Якущенко повернутий в РФ в рамках обміну, розпливчасто заявив, що у ПВК є ще кілька відео з найманцем.

"Не сприймайте все так сумно. Діти розважаються. Ви думали, що фільм про Якущенка – односерійна драма "А зорі тут тихі", але, думаю, він більше схожий на "Сімнадцять миттєвостей весни". Якщо є бажання, можемо поділитися з вами наступною серією. Знайте, добро завжди переможе зло", - відповів Пригожин.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що звернеться до Слідчого комітету з проханням перевірити справжність першого відеозапису, де Якущенка "стратили".

Страти в ПВК Вагнера

Про те, що в ПВК "Вагнера" практикують страти найманців, які відмовилися від участі у війні проти України, надходили численні повідомлення. Зокрема, Андрій Медведєв, перший "вагнерівець" , який воював проти України і після зміг втекти за кордон, розповідав про десять страт найманців "Вагнера" за відмову брати участь у бойових діях в Україні.

Також відомо, що "вагнерівці" стратили кувалдою колишнього ув'язненого Євгенія Нужина, який побував в українському полоні.

Напередодні також з'явилося відео, на якому показано, як під Бахмутом "вагнерівці" зарубали свого командира.

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