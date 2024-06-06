Путін під час виступів кожен раз бреше, зазначили у ГУР МО.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував виступ російського диктатора Володимира Путіна, зауваживши, що той "бреше".

Про це представник ГУР МО сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо вчорашнього виступу Путіна, і чи варто на нього звертати увагу. "Ми чуємо кожного разу, коли виступає Путін, - він бреше. І з якою метою він бреше - маємо аналізувати. Зрозуміло, що це інструмент ІПСО, використовується, в тому числі напередодні Саміту миру, форуму миру, який проводить Україна і міжнародна коаліція, партнери, вільні країни з метою врегулювати чесно і справедливо, зупинити агресивну війну Росії проти України", - сказав Юсов.

Так, додав він, ці виступи зорієнтовані, зокрема на те, щоб зірвати ці зусилля України і тих країн, які підтримують міжнародне право. "Значить, все правильно робиться. Значить, дипломатичні зусилля разом з українськими оборонними, безпековими зусиллями ідуть в правильному напрямку, раз особисто рот Путіна змушений про це говорити", - зауважив представник ГУР.

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Як повідомлялося, раніше Володимир Путін, зокрема сказав, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна знизила мобілізаційний вік, а після цього планують "позбутися Зеленського".

"Це ми знаємо напевно. Це вимога з боку адміністрації США до українського керівництва, якщо його можна вважати керівництвом після того, як було скасовано вибори. Я думаю, що адміністрація Штатів змусить сьогоднішнє керівництво України ухвалити ці рішення - знизити мобілізаційний вік до 18 років. А потім Зеленського позбудуться просто", - заявив диктатор.

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