Диктатор стверджує, що спочатку в Україні нібито мають знизити мобілізаційний вік.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує робити абсурдні заяви про Україну. Очільник Кремля видав, що США хочуть, щоб Україна знизила мобілізаційний вік, а після цього планують "позбутися Зеленського".

"Це ми знаємо напевно. Це вимога з боку адміністрації США до українського керівництва, якщо його можна вважати керівництвом після того, як було скасовано вибори. Я думаю, що адміністрація Штатів змусить сьогоднішнє керівництво України ухвалити ці рішення – знизити мобілізаційний вік до 18 років. А потім Зеленського позбудуться просто", – заявив диктатор.

Однак, за словами глави Кремля, це "непроста історія" і займе вона кілька місяців.

"Закон треба ухвалити, зробити певні кроки. Зараз у нас червень 2024 року. Щоб усе, це зробити, мені здається, потрібен рік. До весни, до початку наступного року, щонайменше, будуть терпіти, коли він усе зробить, і скажуть "До побачення", – резюмував Путін.

Інші абсурдні заяви РФ про Україну

Ще до початку повномасштабної війни в Україні Росія розкидалася фейками про те, що відбувається в нашій країні. В останні два роки росЗМІ рясніють заголовками про "біолабораторії" в Україні та інші абсурдні речі.

Наприклад, нещодавно топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов заявив, що США нібито готові передати Україні тактичну ядерну зброю, яку "негайно" застосують по російській території.

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