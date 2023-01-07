У Генштабі продемонстрували відео Чорнобаївки.

В Чорнобаївці, яка стала мемом та "пеклом" для окупантів, 26 разів завдавали влучних ударів по ворожих позиціях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що в легендарному селі Чорнобаївка під Херсоном був розташований Херсонський аеродром, територію якого російські окупанти використовували як базу для своєї техніки.

"Інфраструктура аеродрому - зручна для розташування штабів. Тож росіяни розраховували, що їм у Чорнобаївці буде дуже комфортно. Збройні сили України створили ворогові максимальний комфорт! 26 разів завдавали влучних ударів по ворожих позиціях. Росіяни поверталися після кожної "бавовни" і отримували знову", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

В Генштабі зауважують, що Чорнобаївка стала мемом, феноменом та "пеклом" для окупантів, про яке уже співають пісні.

При цьому наголошується, що такі пекельні зустрічі ворога чекають усюди. Генштаб продемонстрував відео зі звільненої Чорнобаївки, де розбита ворожа російська техніка на аеродромі.

Як Чорнобаївка стала "пеклом" для російських окупантів

Російські окупанти використовували військовий аеродром поблизу Чорнобаївки як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Він десятки разів ставав мішенню для українських військових.

Перший масштабний розгром позицій загарбників захисники України влаштували ще 27 лютого 2022 року. Та противник все одно продовжував стягувати туди техніку, після чого знову були "прильоти".

Після звільнення правобережжя Херсонської області Чорнобаївка повернулася під контроль України.

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