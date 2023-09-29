Інформація про його загибель наразі не може бути публічно підтвердженою або спростованою.

Пентагон наразі не підтверджує і не спростовує чутки про ліквідацію командувача Чорноморського флоту Росії віце-адмірала Віктора Соколова внаслідок українського удару по штабу окупантів у Севастополі (Крим).

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Європейська правда". Вона зізналася, що наразі достовірних підтверджень ліквідації топ-адмірала у США немає.

"У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення (про ліквідацію Соколова внаслідок удару по штабу ЧФ РФ 22 вересня − УНІАН), але зараз нічого не можу підтвердити", - сказала Сінгх.

Ліквідація Соколова: чи живий російський адмірал

Після українського удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі з'явилась інформація про ліквідацію командувача російського флоту Віктора Соколова. Втім, в вівторок міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому видно, як Соколов бере участь у відеоконференції на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, поставивши під сумнів заяву України про те, що адмірал загинув під час удару.

Українські військові заявили, що "уточнюють" отриману інформацію про Соколова. Неможливо визначити достовірно, чи є чоловік на відео Соколовим, коли відбулася зустріч і де знімали відео.

Наступного дня росЗМІ активно тиражували відео з Соколовим, який вітав окупантів-спортсменів. Невідомо, коли знято ці відео.

На відео чоловік, схожий на Соколова, запевняє, що "Чорноморський флот виконує завдання, поставлені командуванням, впевнено та успішно".

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