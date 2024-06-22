За його словами, один КАБ прилетів по житловому будинку, а ще три - по виробничому підприємству.

Станом на зараз відомо про двох загиблих і 21 пораненого внаслідок ударів РФ по житловій забудові Харкова. Росія застосувала КАБи.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі ЗМІ на місці ударів. Він наголосив, що росіяни цинічно вдарили по житлових кварталах у центральній частині міста. Жодних військових об'єктів поблизу немає.

"Це цілеспрямована тактика російські окупантів, щоб вбивати мирних українців, вбивати харків'ян", - зазначив Терехов.

Він уточнив, що в будинок влучив один КАБ. Всього було запущено по місту 4 КАБи. Є влучання в іншому районі Харкова, де розташовано робоче підприємство. Там є один загиблий і двоє поранених.

За словами Терехова, одна із загиблих - жінка, яка стояла поблизу зупинки громадського транспорту. Інша людина загинула безпосередньо поблизу атакованого будинку.

Щодо кількості пошкоджених будинків, Терехов зазначив, що інформацію уточнюють, але руйнації значні.

Війна в Україні - що відбувається на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 22 червня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Росіяни вдарили по житловій забудові керованими авіаційними бомбами. На жаль, є влучання у житловий будинок.

Харківщина перебуває під постійними атаками ворожої авіації. За даними Генштабу, з початку доби зі сторони Бєлгорода російські терористи завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці, з Шебекіно керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ.

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки.

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